News, Trailer

E' stato rilasciato il Trailer Ufficiale della commedia con James Franco The Disaster Artist, la vera storia della realizzazione del film The Room, che è stato chiamato “il Citizen Kane dei brutti film”. Il cult di Tommy Wiseau è stato proiettato al pubblico con il tutto esaurito a livello nazionale per più di un decennio.

James Franco interpreta Wiseau, per questo film basato su una sceneggiatura di Scott Neustadter e Michael H. Weber, dal libro di Greg Sestero e Tom Bissell.

Franco guida il cast, accanto a Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Zac Efron, Josh Hutcherson, Jacki Weaver, Ari Graynor e Jason Mantzoukas.

La squadra creativa dietro le quinte di The Disaster Artist è guidata dal direttore della fotografia Brandon Trost, lo scenografo Chris Spellman, la costumista Brenda Abbandandolo, e Stacey Schroeder. Il film prodotto da Franco Era, Vince Jolivette, Seth Rogen, James Weaver e Evan Goldberg.