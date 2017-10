News

THE DEUCE- La via del porno arriva da martedì 24 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic HD. La nuova attesissima serie targata HBO, che racconta la nascita dell’industria del porno sullo sfondo della New York degli anni ‘70/’80, sarà disponibile anche su Sky On Demand. La serie tv in 8 episodi vanta un cast d’eccezione guidato dai candidati agli Oscar® James Franco e Maggie Gyllenhaal.

Successo di pubblico e di critica negli Stati Uniti, dove la serie è stata definita con aggettivi come «vivace, inesorabilmente interessante» (New York Times), «incredibilmente evocativa» (USA Today), «incantevole» (Variety) e «paralizzante» (Vanity Fair). Per Deadline la serie è «dannatamente buona», mentre per il Time si è trattato di «un trionfo».

James Franco interpreta i due fratelli gemelli Vincent e Frankie Martino che dal loro bar si ritrovano a lavorare per la mafia italo-americana nell’area di Time Square, dove anche “Candy” (Maggie Gyllenhaal) lavora come prostituta ma è desiderosa di intraprendere una carriera nell’ambito del porno. The Deuce narra la nascita , iniziata nei primi anni ’70 con la volontà di “ripulire” Time Square dalla prostituzione, dell’industria pornografica in un mondo in cui si sta diffondendo rapidamente l’HIV e il traffico di cocaina genera continue ondate di violenza. Sesso, crimine, violenza e, ovviamente, il denaro sono al centro della narrazione.

La serie tv è stata creata dal produttore televisivo David Simon, dal celebre scrittore statunitense George Pelecanos e da Nina K.Noble, che già avevano collaborato per The Wire. Ha partecipato alla produzione anche James Franco, che ha anche diretto due episodi. La serie vanta inoltre la collaborazione di tre celebri autori di crime story statunitensi: Richard Price, Megan Abbot e Lisa Lutz.

Completano il cast Gary Carr (Downtown Abbey), Margarita Levieva (Diario di una teenager), Lawrence Gilliard Jr. (The Walking dead), Chris Bauer (True Blood), Chris Coy (Banshee – La città del male) e Michael Rispoli (I Soprano) e come guest star Zoe Kazan (The Big Sick), Ralph Macchio (Karate Kid) e Cliff Smith (8 Mile).

The Deuce, attraverso scenografie, costumi e musica degli anni ‘70/’80, cattura l’atmosfera intrigante della New York di quel periodo.

THE DEUCE – La via del porno da martedì 24 ottobre, ogni martedì dalle 21.15 su Sky Atlantic HD con due episodi a sera. Disponibile anche su Sky Go e Sky On Demand.