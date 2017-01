Serie TV

Dal 17 gennaio torna su Joy la decima stagione di "The Big Bang Theory", la pluripremiata serie statunitense che racconta le esilaranti giornate di Leonard (Johnny Galecki), Sheldon (Jim Parsons), Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar), tra le menti più eccelse del California Institute of Technology. Ogni settimana saranno poi fruibili le successive puntate in cui al fianco dei quattro protagonisti muoveranno i passi la stravagante Penny (Kaley Cuoco), l'impassibile neurobiologo Amy (Mayim Bialik) ed infine l'adorabile moglie microbiologo di Howard, Bernadette (Melissa Rauch). Tutti personaggi che nel corso della stagione finale vivranno sviluppi quasi impensabili agli esordi: matrimoni, maternità, convivenze e nuovi amori.

Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, "The Big Bang Theory" è una sitcom da record grazie ai milioni di fan in tutto il mondo, ai numerosi riconoscimenti vinti e alle innumerevoli nomination ricevute nel corso di queste dieci stagioni, non per ultimo il trionfo ai People's Choice Awards 2016 dove la serie si è aggiudicata i premi per la categoria Favorite Tv Show e Favorite Network Tv Comedy, e a Jim Parson un nuovo premio per la sua magistrale interpretazione. Sono inoltre recenti i dati diffusi da Parrot Analytics, società specializzata nel rating di contenuti in streaming su piattaforme diverse, che celebrano "The Big Bang Theory" e la confermano come serie comedy più popolare in Italia.