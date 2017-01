News

Come sapete si discute da tempo della possibilità di dedicare una serie tutta sua al protagonista più brillante e geniale della sit-com The Big Bang Theory: Sheldon Cooper, interpretato da Jim Parsons. Lo novembre i produttori della serie hanno annunciato l'intenzione di raccontare l'infanzia di un giovane Sheldon, ritratto intorno ai 12 anni. Lo show dovrebbe concentrarsi sugli anni della sua crescita a Galveston, in Texas, e sulla sua relazione con la sua famiglia (inclusa la sorella gemella Missy, che il pubblico ha già conosciuto, e il fratello maggiore George Jr., che non è mai apparso nella serie). Parsons, a tale proposito, ha dichiarato: "Il bambino che dovrà interpretare Sheldon da piccolo dovrebbe guardare me il meno possibile. Insomma rendere proprio il personaggio, prenderlo per le corna". L'attore ha poi aggiunto: "Gli sceneggiatori hanno fatto un lavoro così bello nel costruire la storia e il carattere di tutti questi personaggi. Sarebbe un'occasione sprecata se non si decidesse di esplorare le origini di Sheldon. Hanno sviluppato il personaggio in modo così brillante nel corso dell'ultimo decennio che c'è già tanto materiale da cui attingere".