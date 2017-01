News

Tempi duri per Ben Affleck. Con il flop al box office USA del suo nuovo film da regista, La legge della notte (che arriverà in Italia il 2 marzo), che potrebbe rappresentare per Warner Bros. una perdita di 70 milioni di dollari, ora il filmmaker americano annuncia che non dirigerà più The Batman. Affleck ha rilasciato un comunicato:

"Ci sono alcuni personaggi che occupano un posto speciale nei cuori di milioni di persone. Interpretare questo ruolo richiede impegno, passione e la migliore performance che posso dare. È chiaro che non posso occuparmi di entrarmi gli incarichi ai livelli richiesti. Insieme allo studio ho deciso di trovare un partner in un regista che collaborerà con me su questo film così imponente. Sono ancora qui, e lo stiamo facendo, ma stiamo cercando un altro regista. Rimango estremamente legato a questo progetto e non vedo l'ora di portarlo alla luce per i fan sparsi nel mondo".

Secondo alcune fonti sembra che il regista approcciato da Affleck e da Warner Bros. potrebbe essere Matt Reeves, già dietro la macchina da presa del prossimo War - Il pianeta delle scimmie. Staremo a vedere.