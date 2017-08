Warner Bros. e New Line Cinema hanno rilasciato un gran numero di immagini ad alta risoluzione di IT, il prossimo adattamento dell’omonimo romanzo horror di Stephen King.

Scritto da Chase Palmer e Cary Fukunaga e Gary Dauberman, diretto da Andy Muschietti(Mama), il film si svolge negli anni ’80 nel villaggio di Derry, nel Maine, dove i bambini hanno la tendenza a scomparire. Un gruppo di ragazzi che si chiamano “Losers Club” si sono messi a indagare per scoprire esattamente cosa sta succedendo, e purtroppo si incontreranno faccia a faccia con il male incarnato sotto forma di Pennywise il clown.

Protagonista di “IT” è Bill Skarsgård (“Allegiant”, “Hemlock Grove” per la TV) che interpreta il cattivo su cui ruota la storia, Pennywise. Al suo fianco un nutrito cast di giovani attori, tra cui Jaeden Lieberher (“Midnight Special”), Jeremy Ray Taylor (“Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare”), Sophia Lillis (“37”), Finn Wolfhard ( “Stranger Things” per la TV), Wyatt Oleff (“Guardiani della Galassia”), Chosen Jacobs (l’imminente “Cops and Robbers”), Jack Dylan Grazer (“Tales of Halloween”) e Nicholas Hamilton(“Captain Fantastic”).