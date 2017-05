Clip, News

Arriverà nei nostri cinema domani 10 maggio distribuito da Warner Bros., il nuovo Re Artù impersonato da Charlie Hunnam nel prossimo film King Arthur – Il Potere della Spada, ecco tante clip del film



Il film sarà il primo episodio di una nuova saga composta da sei film, ispirata a “Le Morte d’Arthur” di Thomas Mallory pubblicato nel 1485.

Sinossi ufficiale : Questa coraggiosa nuova storia presenta un giovane ragazzo di nome Artù che con la sua gang di fuorilegge vive per le strade di Londonium, senza sapere nulla della vita alla quale è destinato finché non mette le mani su Excalibur – e con essa, sul suo futuro.Istantaneamente messo alla prova dal potere di Excalibur, Artù è costretto a fare delle scelte difficili. Unendosi alla Resistenza e a una misteriosa giovane donna di nome Ginevra, dovrà imparare a tirare di spada, affrontare i suoi demoni e unire il popolo per sconfiggere il tiranno Vortigern, ladro della sua corona e assassino dei suoi genitori, per diventare Re.

Il film di Guy Ritchie dedicato a Re Artù e i Cavalieri della tavola Rotonda vede nel cast oltre a Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) , nei panni del futuro Re Artù, anche : Àstrid Bergès-Frisbey in quelli di Ginevra, Eric Bana sarà Uther Pendragon, Djimon Hounsou sarà Bedivere e Jude Law darà il volto al villain Vortigen, Katie McGrath (la Morgana di Merlin) interpreterà un personaggio chiamato Elsa, infine Mikael Persbrandt e Aidan Gillen.