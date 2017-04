News, Personaggi

Ebbene si, i vari rumors delle settimane precedenti ora hanno una conferma ufficiale, l’attore Sylvester Stallone vestirà i panni di Stakar/Starhawk, nel film I Guardiani della Galassia Vol. 2



Un nuovo guardiano quindi si unisce alla squadra, un potentissimo supereroe apparso numerose volte nei comics originali dei Guardiani. Stakar è più noto come Starhawk ed è uno dei personaggio chiave delle serie intergalattiche. Il personaggio ha favorito la formazione dei Guardiani nel 31° secolo ed è il figlio degli eroi Quasar e Kismet. Ex membro dei Reavers of Arcturus, Starhawk è un antieroe che collabora con la sorella divenuta amante Aleta Ogord.

Ecco la dichiarazione di Stallone sul ruolo: «Stakar ha bandito Yondu molti anni prima perché ha fatto una cosa molto sbagliata. Finalmente, lo rivede dopo quasi vent’anni in questo posto dove vanno tutti i Ravager per rilassarsi, la Iron Lotus. Abbiamo un confronto molto intenso ed è tipo una cosa padre/figlio in cui lui dovrà affrontare la conseguenza della propria scelta. Il suo karma è tornato moltiplicato per 10».

Il secondo capitolo de I Guardiani della Galassia uscirà nelle sale italiane il 25 aprile.