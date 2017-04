News, TV

In vista del debutto di 1993 da oggi (sabato 29 aprile) a martedì 16 maggio Sky Atlantic HD +1 (canale 111 di Sky) diventa Sky Atlantic 1993, un canale interamente dedicato all’anno che dà il titolo alla serie originale Sky attesa al debutto il 16 maggio su Sky Atlantic HD.

Il pop-up channel vivrà di una programmazione speciale con serie tv, film, musica e i cartoon di culto di quel periodo, che caleranno il pubblico in pieni anni ’90, quando Baywatch, Holly e Benji e Beverly Hills erano dei veri e propri fenomeni di costume.

Per quanto riguarda il cinema, ci saranno grandi titoli come Le iene, Una pallottola spuntata, Ladri di bambini, Codice d’onore e Philadelphia. Tra i principali eventi sportivi verranno riproposti la finale maschile e la finale femminile di Wimbledon, il Gran premio d’Europa di F1 e il match di Serie A Juventus-Sampdoria. Spazio poi alle serie tv dell’epoca, ma ancora oggi, amatissime come Baywatch a Melrose Place, passando per La Tata, Walker Texas Ranger. E ancora, i cartoni animati che hanno accompagnato un'intera generazione, come L’ispettore Gadget e l’appassionante Holly e Benji, due fuoriclasse. Spazio anche per la comicità anni ’90 con gli spettacoli di due veri e propri mattatori dell’epoca: Claudio Bisio e Giobbe Covatta. Quanto alla musica in cima alle classifiche di quel periodo, Gianluca Costella per Radio Capital ha montato per il canale alcuni dei videoclip più significativi dell’epoca.

Inoltre, per reimmergersi nelle atmosfere della serie appena prima del debutto di 1993, martedì 16 maggio è prevista la maratona di 1992 a partire dalle 11.55 su Sky Atlantic HD