Su Netflix oggi sono stati caricati 26 episodi di Trollhunters, la serie animata della DreamWorks creata Guillermo del Toro, di cui vi facciamo vedere due nuove clip italiane dal titolo "Jim diventa il cacciatore di troll" e "Il Mercato dei troll di Heartstone":

Trama. Trollhunters è una favola in cui due mondi sono destinati a collidere quando una mattina, in cammino verso scuola, il giovane ordinario Jim Lake Jr. si imbatte in un mistico amuleto e scopre inavvertitamente una straordinaria civiltà segreta di possenti troll, nascosta proprio sotto la piccola cittadina di Arcadia. Con una grande forza di volontà e voglia di avventura, ma completamente impreparato a raccogliere le responsabilità riposte in lui, Jim si trova costretto a farsi carico del titolo di Trollhunter, giurando di proteggere i troll buoni dai potenti nemici in cerca di vendetta.