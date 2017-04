Attualità, Clip, Gossip, News, Personaggi

Studente ricrea la scena iniziale di La La Land per un invito particolare al ballo della scuola

Jacob Staudenmaier ha solo 17 anni ma ha le idee ben chiare di quello che vuole. Nella sua scuola è considerato il sosia di Ryan Gosling, e forse è questo che ha fatto scattare l'idea di poter invitare al ballo di fine anno la donna dei suoi sogni. Col suo ciuffo ribelle e lo sgiardo simpatico potrebbe avere tutte le ragazza del liceo, e tutte sperano di essere portate da lui al ballo scolastico chiamato Prom, ma lui ha mire ben più alte, lui mira alla splendida Emma Stone.

Con l'aiuto degli amici ha così ricreato la splendida scena iniziale del film/musical La La Land, vincitore di diversi Oscar, dove protagonisti erano appunto Ryan Gosling ed Emma Stone.



Al suono della famosa canzone “Another Day of Sun”, il giovane ha cambiato il testo della canzone per adattarlo alle sue esigenze e ha fatto alzare ai suoi amici dei cartelloni con scritto “Prom?”.

“Ho bisogno di un appuntamento per il ballo – spiega nel video postato su Twitter -. Avrei dovuto farlo prima. Ma ora canterò questa canzone. E penso ‘Sono un po’ fuori di testa’. Questa canzone mi ha portato via tanto tempo. E faccio davvero fatica a trovare la rima. Ma va bene, sto bene”.

In breve tempo il video è divenuto virale e ha ottenuto migliaia di condivisioni e Like. La speranza del ragazzo è che Emma Stone accetti il suo invito e lo accompagni al prom, rendendo unico il ballo di fine anno.