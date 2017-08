STRANGER THINGS 2 ECCO I NUOVI CHARACTER POSTER DEI PROTAGONISTI

Netflix ha rilasciato tutti i character poster dei protagonisti della seconda stagione di Stranger Things

Osannata da critica e pubblico, la prima stagione di Stranger Things, grazie alle storie dei suoi giovani protagonisti ha catturato gli spettatori con i suoi omaggi ai classici del cinema di genere anni’80, da E.T. l’extraterrestre a I Goonies, e una sceneggiatura perfetta nel bilanciare atmosfere inquietanti con il racconto di un’amicizia speciale.

I giovani protagonisti torneranno tutti, tra cui Millie Bobby Brown nei panni di Undici, Finn Wolfhard come Mike, Gaten Matarazzo come Dustin, Caleb McLaughlin come Lucas e Noah Schnapp come Will. Quest’ultimo avrà una parte più importante in questa seconda stagione, dal momento che il suo personaggio è tornato nel nostro mondo dopo aver trascorso così tanto tempo nell’Upside Down. Ma guardando i poster notiamo che assieme ai volti noti ci sonoo due poster appartenenti ai nuovi arrivi Billy e Max, due fratelli interpretati dagli attori Dacre Montgomery e Sadie Sink

Stranger Things 2, sarà composta da 9 episodi. La prima stagione, lo ricordiamo, è ambientata nella fittizia cittadina di Hawkins, anno domini 1983, e prende il via dopo la sparizione del dodicenne Will Byers: ma cosa succederà nella seconda stagione di Stranger Things?

È il 1984 e gli abitanti di Hawkins nell’Indiana sono ancora sconvolti dagli orrori del demogorgone e dai segreti del laboratorio della cittadina. Will Byers è stato salvato dal Sottosopra, ma una sinistra presenza, ancora più minacciosa, continua a incombere sui sopravvissuti.

Preparatevi quindi Stranger Things 2 sta arrivando. A Halloween 2017.