Il sito ScreenRant ha reso noto che che la 20th Century Fox vorrebbe Sylvester Stallone nel ruolo del personaggio principale del film Starlight, l'eroe intergalattico invecchiato Duke McQueen, protagonista della miniserie a fumetti di Mark Millar pubblicata nel 2014.

Il film si concentrerebbe su Duke McQueen , ora in pensione dopo una lunga carriera di combattimenti spaziali, che è sposato ed ha avuto dei figli. Invecchiato e rimasto solo dopo la morte della moglie, viene richiamato nello spazio per un’ultima avventura.

La sceneggiatura di Starlight è stata scritta da Gary Whitta che ha lavorato anche su Rogue One: A Star Wars Story e Sherlock Holmes 3.

Stallone non è la prima volta che si avvicina al mondo degli adattamenti cinematografici di fumetti, ma purtroppo con risultati poco soddisfacenti. Nel 1995 ha interpretato il personaggio del del giudice Dredd, in Dredd: La legge sono io ma che non è piaciuto agli appassionati del libro originale e al pubblico in generale. Purtroppo, il film è stato realizzato in un momento in cui Hollywood non aveva ancora imparato ad adeguare con successo le proprietà dei fumetti al grande schermo, e la performance di Stallone fu pertanto destinata a diventare una delle peggiori mai fatte in una trasposizione cinematografica di un comic.

Molti anni sono passati dal giudice Dredd e Stallone sta tornando in maniera trionfante al mondo degli adattamenti, primo fra tutti con il ruolo di Stakar Ogord aka Starhawk in Guardiani della Galassia Vol. 2 in questi giorni nei cinema e il personaggio di Stallone potrebbe avere un grande futuro come parte del MCU.

Dai fumetti di Mark Millar sono già stati tratti tanti film come Wanted, Kick-Ass 1 e 2, Kingsman: Secret Service e Kingsman: Il Cerchio d’Oro. In arrivo anche la trasposizione di Chrononauts