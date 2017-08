News

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, LucasFilm sarebbe al lavoro su un film incentrato esclusivamente su Obi-Wan Kenobi. Al momento non ci sono né una sceneggiatura né tantomeno dei candidati in lizza per il ruolo. C'è la possibilità che la pellicola racconterà la storia del personaggio prima della trilogia prequel, dove era interpretato da Ewan McGregor. Sembra comunque che il regista Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours, The Crown) sia in trattative per dirigere il film. Tra i progetti legati all'universo di Star Wars, vi ricordiamo che a dicembre arriverà in sala Episodio VIII, mentre nel 2018 uscirà il film su un giovane Han Solo, diretto dal premio Oscar Ron Howard.