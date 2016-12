Debutto trionfale anche in Italia per il nuovo capitolo di Star Wars, Rogue One: Star Wars Story, che incassa oltre 3 milioni nelle sale italiane nei primi giorni di programmazione. In seconda posizione arriva Tim Burton e il suo Miss Peregrine: La casa dei ragazzi speciali, che dopo l'uscita in sordina della scorsa settimana si piazza al secondo posto con poco più di un milione di euro di incasso. Poi dal terzo posto il trio-novità di film di Natale tutti italiani, campioni della risata sotto l'albero, usciti freschi freschi questa settimana. In terza posizione troviamo Poveri ma ricchi (923 mila euro), di Fausto Brizzi, con Christian De Sica ed Enrico Brignano. In quarta Lillo e Greg con Natale a Londra, Dio salvi la regina (720). In quinta Aldo, Giovanni e Giacomo con Fuga da Reuma park (640). Precipita in sesta posizione il campione delle due ultime settimane, Sully di Clint Eastwood (545).