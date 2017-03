News

Come annunciato qualche tempo fa, sono in costruzione due parchi a tema Star Wars, all'interno di Walt Disney World in Florida e di Disneyland in California. Ora un video mostra due modelli di AT-AT (visti nel recente Rogue One: A Star Wars Story) che faranno parte dell'esperienza di Star Wars. Date un'occhiata al video per capire meglio di cosa stiamo parlando. L'apertura dei parchi è prevista per il 2019.