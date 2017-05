Foto, News, Serie TV, Trailer

Andrà in onda su Netflix questo autunno la nuova serie tv che ci catapulta a 10 anni prima degli episodi si Star Trek, la serie di culto a tutti noi conosciuta, e che si intitolerà Star Trek Discovery, sono online da poche ore il primo trailer e il poster





La serie è creata da Bryan Fuller (Hannibal e American Gods) e Alex Kurtzman (Fringe, Star Trek Into Darkness) è composta da 15 episodi, si racconteranno le avventure della navicella spaziale Discovery, ambientate 10 anni prima dell'Enterprise, e seguirà la sua Flotta alla scoperta di nuovi mondi e forme di vita.



L'originale serie tv che cambiò il genere sci-fi, Start Trek compie 50 anni ed ha inchiodato milioni di telespettatori davanti al teleschermo con i viaggi del capitano Kirk e del tenente comandante Spock.



Sinossi ufficiale: ambientato circa dieci anni prima degli eventi della serie originale, Star Trek: Discovery si sviluppa in un’epoca sconosciuta agli spettatori che ha plasmato il destino della Federazione. Il primo ufficiale Michael Burnham entra in contatto con nuove astronavi, altri mondi e avversari malvagi, mentre la minaccia della guerra incombe.

Nei panni della protagonista ci sarà Sonequa Martin Green (The Walking Dead), nei panni del primo ufficiale Michael Burnham, chiamata Numero 1, al suo fianco ci sarà il capitano Philippa Georgiou, interpretata da Michelle Yeoh (La Tigre e il Dragone), Jason Isaacs (Harry Potter) nel ruolo del capitano Lorca e James Frain (Gotham) nei panni di Sarek, il padre di Spock.