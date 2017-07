Qualcosa è in agguato ai confini dello spazio della Federazione e la Flotta Stellare non sarà mai più la stessa. Esplora una nuova era di Star Trek ogni settimana su Netflix a partire dal 25 settembre, nell'attesa vi presentiamo il Trailer Ufficiale di Star Trek Discovery.

La serie è creata da Bryan Fuller (Hannibal e American Gods) e Alex Kurtzman (Fringe, Star Trek Into Darkness) è composta da 15 episodi, si racconteranno le avventure della navicella spaziale Discovery, ambientate 10 anni prima dell’Enterprise, e seguirà la sua Flotta alla scoperta di nuovi mondi e forme di vita. La sua protagonista sarà nientemeno che la sorellastra di Spock, impersonata da Sonequa Martin-Green. In questo nuovo trailer vediamo l'attrice interpretare il comandante Michael Burnham, il cui legame con la famiglia di Spock era già stato sottolineato in passato, ma nessuno avrebbe mai pensato che ci fosse un legame così profondo tra lei e l’ufficiale scientifico vulcaniano dell’Enterprise.

L’originale serie tv che cambiò il genere sci-fi, Start Trek compie 50 anni ed ha inchiodato milioni di telespettatori davanti al teleschermo con i viaggi del capitano Kirk e del tenente comandante Spock.