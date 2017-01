News

Nono film per M. Night Shyamalan, il regista de 'Il Sesto senso' e 'The Village', tornato dietro la macchina da presa per dirigere 'Split', pellicola definita dal suo stesso autore "una jam session di diversi generi. Ovvero una fusion fra horror, sovrannaturale, supereroi, dramma psicologico e thriller-medico". Il film, che sta sta sbancando negli Usa incassando nel primo week end 40,18 milioni di dollari, arriverà in Italia con la Universal dal 26 gennaio.

Al centro della trama il DDI, disturbo dissociativo di identità, quella patologia cioè che fa convivere nello stesso individuo più personalità allo stesso tempo e che affligge Kevi, il protagonista interpretato da James McAvoy. L'uomo rapisce tre ragazze che rinchiude in una casa dove assistono alle sue multiple personalità. Uomo, donna, bambino, violento e tenero, e per le tre vittime resta una sola speranza: che una di quelle 23 identità possa aiutarle a fuggire.