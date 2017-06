News

I passi di JSM sono inconfondibili e quest'estate a dargli una mano nel nuovo spot TIM sarà il "vostro amichevole Spider-Man di quartiere". In occasione dell'uscita nelle sale di Spider-Man : Homecoming, al cinema dal 6 luglio, il Supereroe si unirà a Just Some Motion in una campagna pubblicitaria nazionale che include spot TV, stampa e web. Spider-Man segue JSM per tutta la città di Milano, dalla Stazione Centrale fino in centro, a due passi dal Duomo ma non perché JSM sia un super cattivo... è solo che nessuno può resistere ai suoi passi di danza!

Lo spot andrà in onda in tutta Italia da domenica 11 giugno.

Di seguito le prime immagini in anteprima.





Sinossi: Il giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), reduce da un clamoroso debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua ritrovata identità da super-eroe in Spider-Man: Homecoming. Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto l'occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter cerca di tornare alla sua routine quotidiana - distratto dal pensiero di dover dimostrare di valere di più dell’amichevole Spider-Man di quartiere - ma quando appare l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato.