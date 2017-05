News

Nel corso degli MTV Movie Awards è stata mostrata in anteprima una clip da Spider-Man: Homecoming, reboot dell'Uomo Ragno diretto da Jon Watts. Nella clip in questione vediamo il protagonista Tom Holland alle prese con l'amico Ned, che scopre la sua identità segreta: potete vederla qui. Il cinecomic, del cui cast fanno parte anche Robert Downey Jr. (Iron Man) e Marisa Tomei (zia May), arriverà nelle sale il 7 luglio 2017.