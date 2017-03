News

Sono stati rilasciato i primi poster dell'atteso cinecomic Spider-Man: Homecoming, in uscita il prossimo 6 luglio distribuito da Waner Bros. Entertainment Italia.

Il film, diretto da Jon Watts, vede nel cast Tom Holland (Spider-Man/ Peter Parker), Michael Keaton (Adrian Toomes/ Avvoltoio), Zendaya (Mary Jane Watson), Jon Favreau, Donald Glover, Tyne Daly, Marisa Tomei (Zia May) e Robert Downey Jr (Tony Stark/Iron Man).

Sinossi: Il giovane Tom Holland, reduce dal debutto in Captain America: Civil War, esplora la sua nuova identità di supereroe in Spider-Man: Homecoming ritrovandosi a dover gestire il dilemma: fare i compiti per il giorno dopo o salvare il mondo.