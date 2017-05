News

Dopo aver conquistato il pubblico italiano con la sua travolgente simpatia, Karol Sevilla torna al fianco di Ruggero Pasquarelli nella seconda stagione di Soy Luna. La serie sarà in onda dall’8 maggio, da lunedì a venerdì alle 20.10, su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky). Cosa succederà? Luna e Matteo potranno vivere il loro amore? Luna scoprirà il grande segreto che riguarda la sua famiglia?

Sinossi:

La serie, composta da 80 episodi della durata di 45 minuti, grazie al suo incredibile mix di musica, storie avvincenti e passioni trasporterà ancora una volta il giovane pubblico nel frizzante e coloratissimo mondo di Luna, in cui nuove e appassionanti sfide attendono i giovani protagonisti. In questa seconda stagione, Luna tenterà di scoprire il segreto che tanto preoccupa Matteo e incontrerà il padre della sua matrigna Sharon con il quale sente fin da subito uno strano legame. Matteo dovrà scegliere se rimanere fedele a suo padre o alla sua passione, una decisione per niente facile che lo metterà a dura prova. Non solo, un evento imprevisto metterà in crisi la squadra del Jam&Roller che dovrà unire le forze per risolvere la situazione. Infine Luna scoprirà finalmente un grande segreto che cambierà la sua vita per sempre…