Ecco il primo trailer italiano della nuova opera di Terrence Malick intitolata Song to Song, che vede al suo interno un cast veramente stellare.

Ad affiancare attori del calibro di Ryan Gosling, Natalie Portman, Michael Fassbender e Rooney Mara, ci saranno anche star del mondo della scena musicale mondiale come Patti Smith, i Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, John Lydon (ex frontman dei Sex Pistols) e non solo.

L'ambientazione ideale per la storia di Malick, la cui sinossi recita: "Una storia d'amore contemporanea ambientata nella scena musicale di Austin, in cui due coppie intrecciate inseguono il successo, in un panorama rock'n'roll fatto di seduzione e tradimento", è quello del cuore della scena rock rock and roll di Austin, teatro della scena alternative statunitense, tra il festival SXSW e i club bohémien che ne popolano le strade.



In Song To Song Ryan Gosling e Rooney Mara sono due cantautori squattrinati ma talentuosi, mentre Michael Fassbender è il produttore che ha in mente per loro un radioso futuro. Tra i tre si stabilisce un legame che va oltre il semplice rapporto professionale e che coinvolge presto anche la giovane cameriera Rhonda (Natalie Portman). Nasce così una relazione intima e passionale in continuo bilico tra amore e tradimento.



A non interpretare un ruolo, ma semplicemente se stessi sono i rocker, quelli veri. Patti Smith, Iggy Pop, Lykke Li, Neon Indian, Arcade Fire e Iron & Wine sono tutti accreditati nel cast di Song to Song. Per Iggy Pop si parla di una scena ad elevato tasso punk, che coinvolge Fassbender e John Lydon, voce dei Sex Pistols.