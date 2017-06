News

Sofia Boutella sta vivendo un periodo d'oro: l'ex ballerina di Madonna, attualmente nelle sale nei panni della Mummia (accanto a Tom Cruise) e attesa in estate in quelli di una spia nell'action Atomica Bionda (insieme a Charlize Theron), è entrata a far parte del cast di Fahrenheit 451. Del film, che sarà prodotto da HBO, fanno parte anche Michael B. Jordan e Michael Shannon. Fahrenheit 451 è basato sull'omonimo romanzo di Ray Bradbury del 1953 e racconta un futuro distopico in cui la storia è diventata illegale e i libri sono vietati.