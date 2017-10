News

Shazam è uno dei prossimi progetti di Warner Bros. per quanto riguarda l'espansione del DC Cinematic Universe. Zachary Levi, noto per aver interpretato la spia della CIA nella serie tv Chuck per cinque stagioni, è stato scelto per vestire i panni del supereroe protagonista. Al centro della storia un ragazzo di nome Billy Batson in grado di trasformarsi in un supereroe adulto pronunciando la parola magica "Shazam!". Il cinecomic arriverà in sala ad aprile 2019. L'attore ha commentato la notizia attraverso il suo account Twitter:

@zacharylevi Sono onorato e grato di essere parte del #dcuniverse per il quale porterò alla vita il Captain Marvel originale. Sono fuori di me dalla gioia, non solo per questa opportunità, ma anche per l'amore e il supporto di molti di voi là fuori, in giro per il mondo. Ora voi mi scuserete, ma devo tornare in palestra per il resto dell'eternità. 🙏 (foto gentilmente creata e concessa dal fantastico @bosslogic) #Shazam