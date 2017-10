News

Oltre ad essere la protagonista della nuova serie di Steven Soderbergh targata HBO (Mosaic) e a recitare al fianco di James Franco in The Disaster Artist, Sharon Stone è in trattative per entrare a far parte del cast del thriller brillante Sunny. Il film rappresenterà il debutto con un progetto in lingua inglese della regista norvegese Eva Sørhaug e Stone dovrebbe interpretare la benestante Sunny: una donna praticamente perfetta, se non fosse che, in realtà, Sunny lavora anche negli ambienti della criminalità. Quando un boss mafioso sta per scoprire il devastante segreto della famiglia di Sunny, la donna ha solo 24 ore per abbandonare la città e far perdere le sue tracce. "Sharon Stone è l'attrice ideale per portare Sunny e tutte le sue complessità sullo schermo" ha dichiarato la regista. "La sua capacità di dare vita a donne forti e sexy senza alcuno sforzo renderà questo personaggio ancora migliore".