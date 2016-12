News

Si torna a fare shopping per le vie di New York insieme a Carrie Bradshaw, Samantha, Charlotte e Miranda. È ufficiale: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon hanno firmato i contratti per partecipare al terzo film tratto dalla fortunata serie tv che le ha rese famose. Si vociferava da tempo di un nuovo sequel che riportasse sul grande schermo le quattro donne più cool di Manhattan, sei anni e mezzo dopo l'uscita del deludente Sex and the City 2. Pare che l'accordo sia stato raggiunto dopo numerosi tira e molla: Sarah Jessica Parker non era infatti d'accordo sulla direzione presa dalla sceneggiatura e avrebbe dunque chiesto delle modifiche. Cosa dobbiamo aspettarci? Lo scopriremo nel 2018, visto che le riprese sono previste per l'estate 2017.