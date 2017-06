News

È stato rilasciato il trailer internazionale del thriller Seven Sisters diretto da Tommy Wirkola e interpretato da Noomi Rapace.

2073. La Terra è sovrappopolata e così il governo ha deciso di introdurre la politica di un unico figlio unico, applicata dall’ufficio per il Controllo delle Nascote per mano della feroce Nicolette Cayman (Glenn Close).

Di fronte alla nascita di sette gemelle, Terrence Settman (Willem Dafoe) decide di tenere segreta l’esistenza delle sue sette nipotine. Confinate dentro l'appartamento, sono chiamate come i giorni della settimana. All'esterno dell'abitazione ognuna dovrà condividere una singola identità simulando l’esistenza di una sola persona: Karen Settman (Noomi Rapace).

Il segreto rimane intatto per anni, ma tutto crolla il giorno in cui Lunedì scompare misteriosamente...

Il film uscirà nei cinema francesi il 30 agosto.