È stato rilasciato il traileritaliano del thriller Seven Sisters diretto da Tommy Wirkola e interpretato da Noomi Rapace.

2073. La Terra è sovrappopolata e così il governo ha deciso di introdurre la politica di un unico figlio unico, applicata dall’ufficio per il Controllo delle Nascote per mano della feroce Nicolette Cayman (Glenn Close). In questo contesto austero e limitato, sette sorelle gemelle lottano per vivere un'esistenza normale fingendo di essere tutte la stessa persona (una ragazza di nome Karen Settman), e alternandosi nei suoi panni nel mondo esterno per qualche ora a settimana. Alle piccole Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (tutte interpretate da Noomi Rapace), allevate dal nonno (Willem Dafoe), è permesso uscire di casa soltanto nel giorno corrispondente al proprio nome, con il divieto assoluto di rivelare il segreto della loro famiglia. Nascoste per sei giorni a settimana, camuffate nelle ore concesse all'esterno, crescono senz'altra compagnia che quella del nonno e delle sorelle, fino a quando una di loro, Lunedì, non sparisce nel nulla. Toccherà alle altre investigare sulla scomparsa della maggiore, anche se questo significa uscire al di fuori del giorno stabilito.

Nel cast accanto a Noomi Rapace anche Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Pål Sverre Hagen e Marwan Kenzari, la pellicola arriverà nei nostri cinema il 30 novembre prossimo