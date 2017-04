News

Seth Rogen è stato chiamato dalla Universal Pictures assieme a Evan Goldberg per portare sul grande schermo, la saga supereroistica di Invincible frutto della mente di Robert Kirkman.



Quel Kirkman autore anche di The Walking Dead e Outcast, in questo caso Invincible creato con l'artista Cory Walker fin dal 2003, racconta la crescita di un giovane supereroe.



Rogen e Goldberg scriveranno, dirigeranno e produrranno il film, con Kirkman stesso a bordo come produttore con la sua Skybound Entertainment.



David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst di Skybound Entertainment rappresenteranno il progetto, che fa parte di un accordo tra Universal e Skybound. Tra i produttori figurano anche James Weaver di Point Grey, la casa di produzione di Rogen e Goldberg.