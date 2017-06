News

Dopo le rivolte dei fan a seguito della cancellazione di Sense8, la serie ideata e diretta dalle sorelle Wachowski, subito dopo la seconda stagione (la ragione sembra essere legata a questioni di budget), Netflix ha annunciato la realizzazione di un episodio della durata di 2 ore che concluderà la storia. Al centro di Sense8 ci sono otto personaggi sparsi in giro per il mondo e legati da una misteriosa connessione mentale. Ora non resta che aspettare il prossimo anno per sapere come finiranno le loro storie.