Sean Penn sarà protagonista della serie tv sci-fi The First ideata dal creatore di House of Cards Beau Willimon, per la piattaforma in streaming Hulu e Channel4, la sua uscita è prevista nel 2018

Secondo Deadline ancora si sa molto poco sul personaggio che verrà interpretato dall'attore, le uniche indiscrezioni sono che dovrebbe essere un astronauta della Nasa.

La serie dovrebbe raccontare la prima missione verso Marte, sviluppando le storie degli astronauti ma anche delle loro famiglie e sulla squadra che li coordina dalla Terra.

Queste le dichiarazioni del creatore e produttore esecutivo Willimon: "Ho una profonda ammirazione per l’immenso talento e lo straordinario lavoro di Sean , mi sento molto fortunato a collaborare con un artista del suo calibro".

Sean Penn non è nuovo nell'ambiente televisivo avendo già interpretato il 7° Presidente degli Stati Uniti d’America, Andrew Jackson, nella miniserie American Lion dell’HBO, e per le sua partecipazioni come guest star in Friends, Two and a Half Men ed Ellen.

Ricordiamo che sulla piattaforma Hulu ha debuttato The Handmaid’s Tale, la pluripremiata serie tv agli Emmy 2017.