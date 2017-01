News

Scream Queens 2 è finalmente in onda anche per il pubblico italiano. L’ambientazione della seconda stagione non sarà un campus universitario ma un ospedale dove avrà luogo - ancora una volta - uno spaventoso e divertentissimo mistery. “Al liceo e all’università sembra tutto una questione di vita o di morte ma in ospedale lo è realmente” hanno dichiarato i produttori della serie creata dal genio di Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Il caso O.J.Simpson). Sono confermate nel cast la talentuosa Emma Roberts (nipote di Julia), Jamie Lee Curtis e la figlia di Carrie Fischer, Billie Lourd, al suo primo ruolo importante. In questa nuova stagione si aggiungono Taylor Lautner (The Twilight Saga), James Earl III (Glee), John Stamos (Gli amici di papà, General Hospital, E.R.,The New Normal) e Kirstie Alley (Senti chi parla, Cheers).