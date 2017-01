News

Dopo due anni di matrimonio, Scarlett Johansson si separa dal marito, il giornalista francese Romain Dauriac. I due hanno una figlia, Rose Dorothy, nata 2 anni fa. Stando a quanto riportato da People, i due vivevano separati già dalla scorsa estate. Lo scorso weekend, quando l'attrice ha partecipato alla Women's March a Washington, in molti si sono accorti che non portava la fede al dito. Lei e Dauriac sono stati visti insieme per l'ultima volta a ottobre, quando hanno inaugurato il loro primo negozio di popcorn, Yummy Pop. Per la Johansson si tratta di seconde nozze, visto che in passato era già salita all'altare con l'attore Ryan Reynolds (oggi felicemente sposato con Blake Lively).