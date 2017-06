News

Dalle battaglie all'ultimo sangue della serie tv Outlander a quelle tra... spie internazionali: secondo il sito Deadline lo scozzese Sam Heughan sarebbe in lizza per il ruolo da protagonista nella commedia The Spy Who Dumped Me, al fianco di Mila Kunis e Kate McKinnon. Le due attrici interpretano due amiche del cuore che finiscono per restare coinvolte in una conspirazione internazionale quando una delle due scopre che il ragazzo che l'ha appena lasciata era in realtà una spia. La pellicola uscirà il 6 luglio 2018.