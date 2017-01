News

Sono stati consegnati ieri a Los Angeles I SAG Awards (Screen Actors Guild Awards), i premi assegnati dal sindacato degi attori che giudicano unicamente la performance attoriale.

La La Land questa volta non fa incetta di premi ma ottiene "solo" il premio miglior attrice che è andato ad Emma Stone. Uno dei premi più importanti, quello del miglior cast, è andato al film Il diritto di contare di Theodore Melfi.

Di seguto l'elenco completo dei vincitori:

Miglior attore protagonista

Denzel Washington, Barriere

Miglior attrice protagonista

Emma Stone, La La Land

Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali, Moonlight

Miglior attrice non protagonista

Viola Davis, Barriere

Miglior cast

Il diritto di contare

Migliori stunt in un film

Hacksaw Ridge

Miglior attore in un film per la tv o miniserie

Bryan Cranston, All the Way

Miglior attrice in un film per la tv o miniserie

Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson

Miglior attore in una serie drammatica

John Lithgow, The Crown

Miglior attorice in una serie drammatica

Claire Foy, The Crown

Miglior attore in una serie comica

William H. Macy, Shameless

Miglior attrice in una serie comica

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Miglior cast in una serie drammatica

Stranger Things

Miglior cast in una serie comica

Orange is the New Black

Migliori stunt in una serie drammatica o comica

Game of Thrones