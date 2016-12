Personaggi

Ryan Reynolds reduce del trionfo al box office con il suo Deadpool ha conquistato la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Un momento importante che Reynolds ha voluto condividere con le sue due bambine avute con l'attrice Blake Lively.

Questa è stata la prima apparizione pubblica della secondogenita della coppia, nata a settembre e sorellina di James. "Questa è una delle rare occasioni in cui crediamo sia il caso di portare l'intero clan" ha detto l'attore da sempre molto attento alla privacy della sua vita privata (non a caso il nome della seconda bambina non è ancora stato rivelato) "L'avrei rimpianto per vent'anni se non l'avessi fatto". Le foto scattate per l'occasione sono infatti un raro momento in cui l'intera famiglia Reynolds-Lively appare in pubblico.