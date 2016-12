News

La nuova avventura firmata Lucasfilm Rogue One: A Star Wars Story è arrivata nelle sale italiane il 15 dicembre e ha subito conquistato il pubblico italiano. Il primo capitolo di una nuova serie cinematografica ambientata nell’amato universo di Star Wars è balzato subito al comando del box office registrando un incasso di oltre 3 milioni di Euro nel nostro Paese nel primo week-end di programmazione. Rogue One: A Star Wars Story vede la presenza di un nuovo droide unico del suo genere: si tratta di K-2SO, una guardia della sicurezza Imperiale che è stata riprogrammata e ora lavora per l’Alleanza Ribelle. Alto circa un metro e ottantacinque, K-2SO è interpretato - tramite motion capture – dall’attore Alan Tudyk, che spiega come il suo personaggio si collochi nella storia: “K-2 è stato costruito dall’Impero, ma Cassian lo ha riprogrammato. La sua memoria non è stata cancellata in modo del tutto efficace, quindi ora è diventato infantile e dice cose socialmente inappropriate oppure offensive, senza rendersene conto. È come un bambino che dà libero sfogo ai suoi pensieri”. Ecco due clip dal film: