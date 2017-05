News

Dopo Sean Connery e George Lazenby, è stato Roger Moore ad interpretare sul grande schermo James Bond, l'agente segreto per eccellenza. L'attore si è spento oggi, all'età di 89 anni, in Svizzera, dove abitava. Lo ha reso noto la sua famiglia via Twitter:

«È con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la morte del nostro amato padre, avvenuta oggi in Svizzera dopo una breve ma coraggiosa battaglia contro il cancro. L’amore di cui è stato circondato nei suoi ultimi giorni di vita è stato così grande da non poter essere quantificato solo con le parole».