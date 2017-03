News, Personaggi

Film cult degli anni '80 diretto da John Carpenter, 1997: Fuga da New York potrebbe passare in mano al regista Robert Rodriguez, quello di Sin City e Dal Tramonto all'Alba, e grande amico di Quentin Tarantino.

Bastano come credenziali, per poter ereditare la pellicola ambientata 20 anni fa in un futuro catastrofico ?

E' stato The Tracking Board il primo a dare la notizia che la 20th Century Fox avrebbe affidato la regia del nuovo film, che non si sa ancora se sarà un prequel o il remake di 1997: Fuga da New York a Robert Rodriguez.

Nella pellicola di Carpenter, si raccontava di una metropoli in mano all’anarchia e al caos, divisa da muri, le forze di polizia che formano un esercito violento e corrotto. Un carcere in forma di città: se si entra non si esce più. Come l’Inferno dantesco, con l’ex eroe di guerra Iena Plissken (Kurt Russel) che ha il compito di passarci attraverso, portatore della non misera missione di salvare il mondo da una catastrofe senza precedenti.