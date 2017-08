News

Secondo quanto riportato da Variety Riz Ahmed, l'attore britannico divenuto famoso con la serie HBO The Night of e poi con Rogue One: A Star Wars Story e Jason Bourne, sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di Venom. Il film Sony racconterà la storia di Venom, il villain nemico dell'Uomo Ragno. A dare volto al protagonista ci sarà Tom Hardy. Non si sa ancora quale sarà il ruolo di Riz Ahmed, anche se Variety spiega che potrebbe essere "un popolare personaggio dei fumetti Marvel". A dirigere il film ci sarà Ruben Fleischer. Le riprese inizieranno in autunno, per una release fissata al 5 ottobre 2018.