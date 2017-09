Clip, News

Oggi al Festival di Venezia 2017 è il giorno dei Manetti Bros, in concorso con il loro Ammore e Malavita.

Ammore e Malavita non è un semplice film, è un musical, dove la fanno da padrone la musica e canzoni, amore e passione, inseguimenti e sparatorie il tutto sullo sfondno dei colorati vicoli di Napoli.

Marco e Antonio alias I Manetti Bros portano a Venezia 2017 questo loro musical partenopeo, in gara per il Leone d'Oro e chissà che non sia la sorpresa di questa edizione visto, le critiche ultrapositive che ha ricevuto, è già stato definito il più bello tra le 4 pellicole italiane in gara .

Il film ha per protagonisti Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Serena Rossi e Carlo Buccirosso ed arriverà nelle nostre sale il 5 ottobre 2017

Napoli. Ciro è un temuto killer. Insieme a Rosario è una delle due “tigri” al servizio di don Vincenzo, “o’ re do pesce”, e della sua astuta moglie, donna Maria. Fatima è una sognatrice, una giovane infermiera. Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una notte Fatima si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Ciro deve sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I due si trovano faccia a faccia, si riconoscono e riscoprono, l’uno nell’altra, l’amore mai dimenticato della loro adolescenza. E nessuno può fermare l’amore.