Attualità, News, Personaggi

Non è piaicuto a tutti, l'intervento che Riccardo Scamarcio ha fatto al Bif&st di Bari.

L'attore che festeggiava il premio Vittorio Gassman per il suo ultimo film da protagonista Pericle Il Nero, in maniera provocatoria ha inveito contro il pubblico. Nel suo discorso, l'attore ricostruisce il ruolo del pubblico all'interno del teatro con parole non proprio leggere: "Il problema è il pubblico, volete sempre interagire con lo spettacolo, perchè voi volete interagisre con lo spettacolo, soprattutto oggi, ma che c...o vi applaudite scusate? E' una vostra esigenza di partecipare, lo capisco questo, e invece no, dovete starvi zitti. Anzi come diceva Carlo Bene, pagate il biglietto, e andatevene, non guaradte lo spettacolo, altrimenti chiamiamo una truccatrice e vi facciamo truccare a tutti. , Fischiate? E chi se ne frega, non venite a teatro. Io sul palco dico quello che voglio, quando voglio, basta fare sempre tutto per il pubblico, adatto al pubblico, sempre e solo per il pubblico. Basta fare sempre spettacoli consolatori, altrimenti venite qua e fatavelo voi questo c...o di spettacolo che io sono un pò rotto.....". E via di questo passo.

Dopo le iniziali risate dei presenti, qualcuno ha iniziato a indispettirsi: "cafone", si è udito più volte il sala. Una signora per protesta gli ha dato le spalle. Ma Scamarcio ha continuato la provocazione: "Che c...o siete venuti a fare qui?"