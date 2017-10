News

Renée Zellweger ha ottenuto la sua prima nomination all'Oscar grazie a un musical, Chicago. Ne ha appena finito di girare un altro, Best Day of My Life (di cui non si conosce ancora la data d'uscita), e pare che sia in trattative per interpretare una delle cantanti e attrici più iconiche di sempre. Zellweger dovrebbe essere infatti la protagonista del biopic Judi, che sarà incentrato su un anno in particolare nella vita di Judi Garland: nel 1968 l'artista rimase a Londra per cinque settimane, impegnata con una serie di concerti sold out. Anche se, a 47 anni, avrebbe preferito starsene a casa con i figli, piuttosto che esibirsi sul palcoscenico. Alla regia ci sarà Rupert Gold, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Tom Edge (The Crown).