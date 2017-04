News, Personaggi

Jeffrey Dean Morgan, il famoso villain della settima stagione di The Walking Dead appena conclusasi, è entrato a far parte del cast del prossimo film di fantascienza Rampage.

Rampage sarà l’adattamento cinematografico diretto da Brad Peyton del famoso omonimo gioco arcade, e la sceneggiatura è stata curata da Carlton Cuse e Ryan Condal.

Il videogioco originale rilasciato nel 1986, di genere picchiaduro, dava la possibilità al giocatore di scegliere uno tra i tre mostri disponibili, e guidarlo: la scimmia gigante George, l’enorme lucertola Lizzy ed il titanico lupo mannaro Ralph. Il gioco si basa su questi mostruosi personaggi intenti a correre per gli Stati Uniti, combattere contro le forze militari e distruggere. Sono stati, in seguito, sviluppati svariati sequel del videogame – che hanno aggiunto altre raccapriccianti specie, ed hanno esteso il cosmo virtuale anche a ritroso nel tempo. Nella sua versione games – quando al mostro viene inferto il colpo fatale, questo si trasforma in un essere umano e – privo di vestiti – si precipita al di fuori dello schermo. Un ingegnoso escamotage che si traduce in un Game Over.

L’attore interpreterà l’agente Russell, un funzionario del governo che lavora più specificamente per una società di nome OGA.

Nel cast troviamo: Dwayne Johnson come protagonista e Malin Akerman nel ruolo di una villain, Joe Manganiello, Marley Shelton, Jake Lacy, PJ Byrne, Jack Quaid, Matt Gerald e Breanne Hill.

Le riprese del film cominceranno ad Atlanta questo mese.