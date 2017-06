Foto, News

Oltre ad essere uno degli attori più impegnati, Dwayne Johnson in qualche modo riesce a mantenere aggiornate le sue legioni di fan che lo seguono quasi ogni giorno, su ciò che sta succedendo sul set dell'adattamento del videogame degli anni '80 RAMPAGE. Johnson ha postato su Instagram un paio di fotografie del dietro le quinte del prossimo mash del mostro!

Rampage sarà diretto da Brad Peyton, nel cast Dwayne Johnson, Joe Manganiello, Marley Shelton, Jake Lacy, Breanne Hill, Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan e Naomie Harris.

Sappiamo che il personaggio interpretato da Dwayne Johnson dovrà vedersela con una versione geneticamente modificata di una scimmia di nome George, sin da piccola curata da lui stesso. Nella prima foto (sopra) un attore della WETA Digital sembra proprio impersonare la scimmia in questione. La seconda foto (sotto) invece mostra i personaggi interpretati da Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan e Naomi Harris.

Sinossi ufficiale: Il primatologo Davis Okoye (Dwayne Johnson), un uomo che preferisce tenere le persone a debita distanza, condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente, di cui si occupa sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico sfuggito al controllo trasforma questo tranquillo primate in un mostro scatenato. A peggiorare le cose si scopre che esistono altri predatori alfa alterati in questo modo. Mentre questi mostri devastano il Nord America, distruggendo qualsiasi cosa sul loro percorso, Okoye unisce le forze con un ingegnere genetico caduto in disgrazia per trovare un antidoto, facendosi strada su un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per cercare di impedire una catastrofe globale ma anche per salvare la creatura furiosa che una volta era sua amica.

Rampage arriverà nelle sale il 20 aprile 2018.