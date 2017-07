News

Il listino Disney sarà sempre piu ricco nei prossimi mesi e per tutto il 2018. Durante la convention Disney al D23 Expo è stata data qualche piccola anticipazione su Ralph Spaccatutto 2.

Ralph breaks the Internet, titolo originale del film, vede Raph abbandonare il mondo dei videogiochi per un mondo molto piu vasto, quello di Internet. Quando il gioco di Vanellope si rompe, lei e Ralph andranno in giro in Internet per cercare di aggiustarlo. Finiranno in tantissimi siti tra cui quello sito Marvel, quello di OhMyDisney.com e nel mondo dei Tsum Tsum.

Di seguito il video di presentazione per avere qualche dettaglio in più.

L'uscita nelle sale è prevista per novembre 2018.