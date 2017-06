Sam Claflin e Rachel Weisz sono i protagonisti del nuovo adattamento del romanzo scritto da Daphne Du Maurier intitolato My Cousin Rachel, oggi vi presentiamo il Trailer Ufficiale Italiano.

Il romanzo che in Italia è uscito col titolo di Mia cugina Rachele, scritto da era già stato portato sul grande schermo da Henry Koster nel 1952 , dove i protagonisti furono Olivia De Havilland e Richard Burton.

My Cousin Rachel ambientato nei primi dell'Ottocento, racconta la storia del giovane inglese Philip Ashley. Il ragazzo è orfano di entrambi i genitori, viene così affidato alle cure del cugino Ambrose, al quale si affeziona moltissimo, iniziando a considerarlo come un padre. Scoperta la morte del tutore, allontanatosi da lui per un viaggio in Italia, Philip ordisce un ingegnoso piano per vendicarsi della splendida e misteriosa cugina Rachel; è, infatti, convinto che la morte di Ambrose sia avvenuto per mano della stessa. Dopo aver conosciuto la donna, però, ne subisce l'inevitabile fascino e i suoi sentimenti iniziano a mutare. Inevitabilmente, il protagonista soccombe alla bellezza ammaliante della donna.

Roger Michell (Nothing Hill) si occuperà della regia e della sceneggiatura della nuova pellicola, nel cast presenti anche Holliday Grainger e Iain Glen.

La pellicola è prodotta da Kevin Loader e Anita Overland come co-produttrice, sarà inoltre supervisionato dal vice-presidente esecutivo della produzione Matthew Greenfield.

La pellicola uscirà il 5 Ottobre 2017 distribuita da 20th Century Fox