News

Professor Marston and the Wonder Women, la cui uscita nelle sale è prevista per ottobre, racconta la storia di come lo psicologo William Marston (interpretato da Luke Evans) creò il personaggio di Wonder Woman ispirandosi a sua moglie Elizabeth (Rebecca Hall) e alla loro fidanzata, Olive (Bella Heathcote). Alla regia Angela Robinson, anche autrice della sceneggiatura. Ecco tre nuovi poster dal film che, lo ricordiamo, non è connesso in alcun modo al cinecomic di Patty Jenkins.